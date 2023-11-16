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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تنظم ورشة عمل لتدريب المدربين على برنامج ترصد ومراقبة الوفيات

صدى البلد

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل لتدريب المدربين على برنامج ترصد ومراقبة الوفيات، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "Africa – CDC"، خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر 2023.

وذلك بحضور ممثلي دول شمال أفريقيا (تونس – المغرب -الجزائر – ليبيا – موريتانيا – الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية).


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اختيار  جمهورية مصر العربية، لعقد ورشة العمل نظراً لتميز النظام الوطنى للتسجيل المدنى والإحصاءات الحيوية المميكنة، لمنظومة المواليد والوفيات والتطعيمات، وذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالتحول الرقمى، وتحسين جودة الخدمات الصحية  المقدمة للمواطنين من خلال انشاء قواعد بيانات موحدة والاستفادة منها.

وأضاف ”عبد الغفار”، أن الوفد المشارك قام بزيارة ميدانية لأحد مكاتب الصحة بمحافظة القاهرة، وتم استعراض منظومة ميكنة المواليد والوفيات وشرح دورات العمل والأوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل ، كما تم توضيح جهود وزارة الصحة والسكان في ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين جودة البيانات والاستفادة المثلى منها في رسم السياسة الصحية للدولة .

وأشار "عبد الغفار"، إلي تفقد الوفد لغرفة التحكم ، بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض لوحة المؤشرات الخاصة بتحليل البيانات المسجلة بمنظومة المواليد والوفيات بالغرفة المركزية للأزمات، والاستماع لشرح مفصل لتجربة مصر، في التحول الرقمى وتسجيل وترصد حالات الوفاة المسجلة بمكاتب الصحة والتي يقدر عددها ب ٥٠٠٠ مكتب علي مستوي محافظات الجمهورية.


من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، أن المنظومة المميكنة للمواليد والوفيات  منظومة متكاملة تتضمن إنشاء قواعد بيانات متكاملة، وكذلك توفير تحليل البيانات اللازمة؛ لدعم متخذي القرار، كما أنها تخدم جميع الجهات والهيئات بالدولة، مما يساهم في التخطيط السليم وتوفير الموارد ودعم اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات اللحظية.

وقال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد  وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، أن منظومة وزارة الصحة والسكان المميكنة، تعمل علي ربط كافة خدمات الوزارة وربطها بالقطاعات المعنية، بما في ذلك مشروعات ومبادرات الصحة العامة، وربط كافة الوثائق الصادرة عن الوزارة، بقواعد البيانات بجميع الجهات والهيئات بالدولة، بما يساهم في المتابعة الدورية للحالة الصحية للمواطنين، وفقاً للمؤشرات والنتائج الخاصة بتحليل تلك البيانات.

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