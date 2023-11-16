متحدث الزراعة: تنفيذ مشروعات كبرى للثروة السمكية هدفه زيادة إنتاج مصر منها

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بقطاع الزراعة وتوفير الغذاء للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هذا انعكس فى العديد من الصور المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن نماذج مشروعات الثروة السمكية كانت واضحة بشكل كبير للمواطن.

وتابع: “رأينا تنمية للمشروعات أو البحيرات القائمة بالشكل الحالي”، موضحا: “قمنا بتطوير كبير للعديد من البحيرات مثل: المنزلة والبردويل وناصر وباقي البحيرات”.

وذكر الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى للثروة السمكية، مثل: مشروعات الفيروز وفى قناة السويس والعديد من المشروعات العملاقة، التي كان هدفها زيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية.