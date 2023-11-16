ارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار بالقدس لـ 7 أشخاص

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد مصابي عملية حاجز النفق إلى 7 أشخاص أحدهم جراحه بالغة الخطورة.

وأفادت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن 3 أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار جنوب القدس.

ويأتي ذلك عقب إعلان نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 57 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الليل.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".