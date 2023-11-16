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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس اقتصادى واجتماعى لدعم الاستثمار ومتابعة خطط العمل بمحافظة الجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وزيادة الإعتماد على الأدوات التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى قرب الإنتهاء من وضع المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بعرب أبوساعد بالتعاون مع الجهات المعنية والتي ستكون اضافة هامة وكبيرة للمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب الاستثمار . 


تصريحات المحافظ جاءت خلال جلسة تدشين المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة والمعنى ببحث ومناقشة المعوقات التي تواجه الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة .
أكد المحافظ أن المجلس سيكون له دور رئيسى في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية ووضع سياسات التشغيل وأليات تحسين ظروف العمالة مما سيكون له بالغ الأثر فى خلق فرص عمل للشباب وتحسين معيشة المواطنين وسبل تقنين الأنشطة والصناعات المقامة بدون تراخيص وضمها لدورة الإقتصاد، وفقاً لمعايير التنمية المستدامة ودون التسبب فى زيادة العوامل السلبية المؤثرة على المناخ.


وأضاف راشد بأن المجلس من مهامه مساعدة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة للتعامل معها إلى جانب الكشف عن أوجه القصور والمشكلات ووضع حلول جذرية لها.


وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة قد ساهمت فى تقديم العديد من التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص الخاصه بالتشغيل وإضافة خطوط إنتاج وتعلية الأبنية دون الإخلال بالمخططات العامة وبعد موافقة الجهات المعنية، إلى جانب تقليص المساحات المطلوبة لإقامة المنشأت السياحية شريطة موافقة وزارة السياحة والأثار وزيادة نسبة المنشأت من 20% : 30 % من إجمالى مساحة الأرض . 


واعلن محافظ الجيزة عن قرب الإنتهاء من محطة معالجة مياه الصرف بأبو رواش والتى من شأنها تحسين منظومة المرافق بالمنطقة الصناعية ومحيطها في اطار خطة الدولة في ذلك الصدد . 


ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال المرافق وتهيئة الطرق وتوفير خدمات الإنارة والمرور كحل سريع لتسهيل الحركة من وإلى مصانع المنطقة الصناعية بأبو رواش . 


كما أشار المحافظ إلى عزم المحافظة على تكثيف مجهودات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية بإعتبارها نواة للمشروعات الكبرى والصناعات الأساسية ولزيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات والصادرات المصرية بالإضافة إلى تشجيع الحرف اليدوية والعمل على إيجاد قنوات تسويقية لها من خلال الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


وخلال الجلسة ناقش الحضور أليات عمل المجلس والمقترحات الخاصة برفع كفاءة الأداء وزيادة فاعلية الجلسات عن طريق الخروج بمقترحات وحلول مباشرة للمعوقات والمتابعة الدورية للتأكد من تحقيقها للنتائج المنتظرة على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة. 
كما إستمع المحافظ لعدد من الشكاوى والمقترحات المقدمة من قبل المستثمرين من الحضور موجهاً بسرعة بحث العاجل منها ومعالجتها فوراً.


ومن جانبهم تقدم الحاضرين بالشكر لمحافظ الجيزة على مبادرته ودعوته لهم بالحضور للمشاركة بالمجلس وحرصه علي عقد المجلس بصورة دورية بواقع جلسة شهرية يتم خلالها بحث المستجدات والوقوف على نسب تنفيذ خطط العمل.


حضر الجلسة إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر المحافظة ورؤساء المناطق الصناعية والاستثمارية وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والجمعيات الإستثمارية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة والإدارات المعنية.

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