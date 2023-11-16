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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

320 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة شرم الشيخ

فودة يوقع قرارات
فودة يوقع قرارات التصالح

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،  على عدد 46 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء نموذج رقم " 10" لأهالي مدينة شرم الشيخ.
 

جاء ذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ .
 

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.


ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ 320 قرار تصالح. 


ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

فودة يوقع

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FB_IMG_1700128848990
جنوب سيناء فودة يوقع قرارات تصالح

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