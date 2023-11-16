القبض على 3 أشخاص يتاجرون في العملة الأجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

قامت الأجهزة الأمنية بحملات أسفرت جهودها فى مديرية أمن المنوفية عن ضبط (مدير تسويق) بدائرة قسم شرطة منوف ، لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

كما تم ضبط (مهندس زراعى- مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

وفى مديرية أمن البحيرة تم ضبط (محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.