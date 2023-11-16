شرط واحد لـ الأهلي للموافقة على رحيل محمد عبد المنعم|تفاصيل

كشف هادي خشبة نجم الأهلي السابق، عن حقيقة رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي لخوض تجربة الاحتراف.

وأوضح “خشبة”، خلال تصريحات تلفزيونية، “الشرط الوحيد للأهلي للموافقة علي رحيل محمد عبد المنعم، هو وجود عرض مالي قوي للغاية يستطيع الأهلي من خلاله شراء لاعب بإمكانيات قريبة من اللاعب”.

وأضاف نجم الأهلي السابق “محمد عبد المنعم المدافع رقم واحد في مصر والنادي الأهلي ولاعب عملة نادرة، ومحمد حمدي الونش يستطيع أن يحل مكانه في حالة الاستغناء عن عبد المنعم للاحتراف”.

وكان الإعلامي مهيب عبد الهادي أعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأحمر بشأن نجم الفريق محمد عبد المنعم.

وقال مهيب عبد الهادي “مفاجأة صادمة للأهلاوية.. محمد عبد المنعم يرفض تجديد عقده مع الأهلي”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبرغم توديع الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي في نسخته الأولى بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب إلا أن المارد الأحمر حصد مكافآة مالية ضخمة لوصوله لدور نصف النهائي.

وبلغت القيمة المالية للفائز بلقب البطولة وهو صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تغلبه على الوداد المغربي 4 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2 مليون و800 الف دولار.