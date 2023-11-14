بعد توصية من مرموش.. رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي | اعرف القصة

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن النجم المصري محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، والنادي الأهلي في الفترة الحالية، وذلك في ضوء التقارير المنتشرة حول إمكانية خروج اللاعب للاحتراف خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول إمكانية خروج اللاعب من القلعة الحمراء في تلك الفترة، باعتباره واحد من أهم اللاعبين المتواجدين في الفريق في الوقت الحالي.

حقيقة رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي

وجاء في تقرير قناة العربية، أن هناك أخبارا عديدة متداولة حول تلقي محمد عبد المنعم عروض من إنتراخت فرانكفورت الألماني بتوصية وترشيح من زميله في المنتخب عمر مرموش، واحتمالية رحيله عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف التقرير، أن الإعلامي أحمد شوبير حرص على توضيح القصة بشكل كامل، إذ رد على تلك الأنباء خلال تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد أي عروض من الدوري الألماني أو غيره لمحمد عبد المنعم في الفترة الحالية، مؤكدا أن اللاعب مستمر مع النادي الأهلي، وكل ما يُثار حول رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمر لا أساس له من الصحة.

ولفت التقرير إلى أن محمد عبد المنعم انضم لمعسكر منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وسيراليون يومي 16 و17 من شهر نوفمبر الجاري، كما أنضم للمنتخب 6 لاعبين من القلعة الحمراء برفقة محمد عبد المنعم، وهم كلا من محمد الشناوي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وإمام عاشور، ورامي ربيعة، وحسين الشحات.

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