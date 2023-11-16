السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن عودة أزمة ارتفاع أسعار السكر من جديد في السوق المصرية، حيث تشهد مصر أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر، وارتفعت هذه الازمة بشكل كبير خلال الأسبوع الجاري، وأدت إلى ارتفاع الأسعار الى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ووصل كيلو السكر فى بعض المناطق ل 50 جنيها.

بالرغم من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار وملاحقة المتلاعبين وضخ كميات منه داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وإعلانها عن توافره ضمن مبادرة تخفيض الأسعار قبل شهر تقريبا بـ 27 جنيها فقط.



كما قال وكلاء لعدد من مصانع السكر في مصر، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريباً، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال بورصة السلع، بواقع 250 طن أسبوعي لكل شركة، كما قال رئيس البورصة السلعية، إبراهيم العشماوي، إن البورصة شهدت طرح ما يقرب من 139 ألف طن سكر، حتى الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، واشترتها 120 شركة متنوعة بين تجارية، وغذائية، وشركات تعبئة وتغليف من خلال 10 جلسات.



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