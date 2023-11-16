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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية.. غلق جزئي بشارع السودان اتجاه كوبري فيصل لمدة يوم

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي بشارع السودان لمدة يوم في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق جامعة القاهرة الجديدة للخط الثالث.

 

الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع السودان الاتجاه القادم من شارع السودان اتجاه كوبري فيصل لمدة يوم واحد فقط ابتداءً من الساعة ١٢ صباح غد الجمعة حتى الساعة ٤ صباح بغد غد السبت وتكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

 

أزالت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة  بلدورات الجزيرة الوسطى لتحويل وتقسيم شارع السودان في الاتجاه القادم من كوبرى فيصل اتجاه شارع السودان إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع ٦ حارات مرورية لكل اتجاه وفصل الحركة المرورية بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة ١٠٠ متر.

 

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تحويلات مرورية

 

تجري الإدارة تحويلة مرورية على النحو التالي:

 

- حركة المركبات بشارع السودان بالاتجاه القادم من شارع السودان ومحور صفط اللبن وترغب بالسير اتجاه كوبري فيصل وشارع الهرم بالدخول يسارا غلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين

 

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة ١٠٠ متر حتى تجاوز منطقة أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بكوبرى المشاة ومنطقة الغلق ثم العودة للطريق الأصلي بشارع السودان اتجاه كوبري فيصل وشارع الهرم.

 

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

تحويلات مرورية غلق جزئي بشارع السودان كوبري فيصل الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع السودان محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة

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