ليس قراركم.. تعليق عاجل من فرنسا بشأن تصريحات نتنياهو بإدارة غزة بعد حرب

قالت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الخميس، إن فرنسا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايةالفلسطينيين من هجمات المستوطنين.

وأكدت "رويترز"، أن فرنسا تقول إنه يجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأضافت، أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مستشفىالشفاء في قطاع غزة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية، أن "باريس تذكر إسرائيل بأنها ملزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الذييوفر الحماية للبنية التحتية للمستشفيات ويضع مبادئ واضحة للتمييز والضرورة والتناسب والحذر".

وأكدت أنه “يجب ألا يدفع الفلسطينيون ثمن أفعال حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الإحتلال الإسرائيلي طرد أطفالا ومرضى منمستشفى الشفاء إلى الشارع وحرمهم من تلقي العلاج.