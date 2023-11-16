إزالة 62 تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة وذلك تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

واستعرض محافظ المنيا جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ( مطاي - المنيا - بني مزار - ديرمواس) من إزالة 62 حالة تعد بالبناء المخالف منها 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمجلس قروى أبوعزيز بمركز مطاي، وإزالة 16 حالة تعد بقريتي (نزلة حسين - تلة) بمركز المنيا، وفى مركز بني مزار تم إزالة 8 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بقريتي ( الحسينية - أبو جرج )، إلي جانب إزالة 3 حالات تعد بقريتى (دلجا ، بنى حرام) بمركز ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.