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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب يسجل مفاجأة.. وعيار 24 يتخطى الـ 3100 جنيه .. فيديو

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب تحركات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مبلغ 2720 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3109 جنيهات للجرام، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.

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آي صاغة: تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2695 جنيهًا

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كسر حاجز الـ 2600.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم


وقد أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب سجلت اليوم في البورصة رقما قياسيا و متقاربا مرة أخرى من 2000 دولار أو 1975 بالتحديد، مما أدى لارتفاع سعره بالسوق المحلي.

وأوضح "ميلاد" خلال تصريحات تلفزيونية، أن التفاوت الذي حدث من قبل بالسوق المحلي و السوق الخارجي كان نتيجة عن توقف عملية استيراد الذهب، و خاصة أن الطلبات كانت زائدة بفترة معينة بشهر ابريل، مايو و يونيه الماضيين.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن قرار مجلس الوزراء برفع الجمارك عن ذهب المصريين العائدين من الخارج ساهم بشكل كبير في تعويض عملية الاستيراد و بالتالي خفف الضغط على السوق المحلي، و أحدث توازن بين الداخل و الخارج، منوها إلى أن العنصر العالمي مؤثر جدا و هو الفيصل بالنهاية.

 


ولفت، إلى أن ارتفاع البورصة العالمية سببها الأحداث السياسية الحالية، مؤكدا أن الذهب من الملذات الآمنة التي تلجأ له الدول و الأشخاص بوقت الحروب بشكل سريع بخلاف الأحوال الاقتصادية المستقرة.

وأستطرد، أن مؤشرات الارتفاع أو هبوط في سعر الذهب غير وارد خلال الفترة الحالية.

كما قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.


سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3109 جنيهات للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2720 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 21760 جنيها.
 

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