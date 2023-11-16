محافظ دمياط تبحث مع ممثلي مكتب مفوضية شئون اللاجئين التعاون المشترك

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اليوم الخميس حرص المحافظة على التواصل مع المؤسسات الدولية للوصول إلى أفضل السبل نحو تحقيق التنمية وخدمة المجتمع والقضايا الإنسانية خاصة ذات الارتباط الوثيق بملف استضافة اللاجئين.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ دمياط مع ممثلي مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وهيئة كاريتاس الدولية ؛ لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك وسبل تقديم الرعاية اللازمة للاجئين خاصةً مع وجود عدد كبير بمدينة دمياط الجديدة.



وفي هذا السياق .. اطلعت منال عوض على خطة الهيئة خلال المرحلة القادمة كما استعرضت جهود المحافظة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية وشركات التنمية لإدماج اللاجئين بالمجتمع وتمكين المرأة خاصةً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ودعم مجالات ريادة الأعمال من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية التي تؤهل الشباب والسيدات إلى إقامة مشروعات وتطوير المشروعات القائمة وما حققته المدينة الصديقة للنساء التي تم انشاؤها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ تلك المحاور.



ودعت محافظ دمياط ، هيئة كاريتاس للشراكة مع المحافظة لتعزيز تلك الأهداف وادماج اللاجئين بتلك الدورات مما يسهم فى تبادل الخبرات بين المتدربين وأيضاً إدراج مقترحات تدريب الجمعيات الأهلية بخطة الهيئة بما يسهم فى تأهيلهم للعمل بمجالات أكبر لمساعدة المجتمع والمشاركة بالمخططات التنموية ، وكذلك تأهيل الخريجين وتدريب العاملين بمؤسسات الدولة وتقديم الرعاية لذوى الإعاقة ودعم ملف الأمومة، والطفولة.



وعلى الجانب الآخر .. أشاد ممثلو مكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وهيئة كاريتاس بجهود محافظ دمياط فى ملف استضافة اللاجئين وإدماجهم فى المجتمع المصري لكي تصبح نموذجًا على المستوى الإقليمي والدولي في دعم اللاجئين، كما أعربوا عن تطلعهم إلى تحقيق المزيد خلال الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظة.

