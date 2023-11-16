مشاكل بينها وبين حماها ولما اشتكت لوالدها توفى على أثر المشكلة.. الإفتاء ترد

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده “كانت هناك مشاكل بينها وبين حماها وعندما اشتكت إلي والدها توفى على إثر المشكلة، فهى تشعر بذنب ماذا تفعل وهل صلاتها مقبولة؟”.





وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتواه: "لازم كل زوجة تحافظ على بيتها ولا تشتكى إلى أهلها حتى لا تكبر المشاكل بين الأهل وكذلك لا تدخل الحزن على والديها".



وأضاف: "والدها عرف سبب المشكلة حدث له جلطة فمات، هذا أمر الله النافذ، والدك كان هيموت مهما كانت الأسباب، لكن أنت رجعتى بيت ولا تتحدثى مع حماكى، هو ملوش ذنب لكن أنتى لازم تسامحى، أما قصة قبول صلاتك فصلاتك مقبولة".





تدخل الأهل في حياة أبنائهم ، تعتبر مشكلة انتشار ظاهرة الطلاق، أمر مزعج لكثير من الشباب والفتيات في الوقت الحالي، وترجع هذه المشكلة إلى تدخل الأهل في حياة أبنائهم.



وعن هذه المشكلة قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أسباب وقوع الطلاق لا يشترط توافرها جميعًا في كل الحالات، بل لكل حالة ظروفها التي تختلف بها عن غيرها، مؤكدا أن من أسباب حدوث المشاكل الأسرية الجهل بالحقوق الزوجية، وكذلك التدخل الخاطئ للأهل والأقارب في الحياة الزوجية لأبنائهم.



وأكد مفتي الجمهورية، أن هذا السبب من أشهر أسباب الطلاق في السنوات الأولى من الزواج كما هو وارد في الإحصاءات المعتمدة؛ فعلى الأهل والأقارب التدخل بشكل إيجابي فقط إذا تطلب الأمر ذلك وظهر عجز أحد الطرفين عن التصرف بحكمة.





وشدد المفتي في حواره على أن الخلافات الزوجية ينبغي أن تعالَج في الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات يجب اتّباعه، وفي حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والصلاحية لحل هذه المشكلات.