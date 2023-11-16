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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تدين اقتحام مجمع الشفاء بغزة.. وتوجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي

ارشيفي
ارشيفي

 أكدت وزارة الخارجية العمانية متابعتها باستنكار شديد هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

كما ادانت الخارجية العمانية في بيان لها  هذا الاعتداء والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد المرضى والعاملين واللاجئين بالمجمع

فيما طالبت الوزارة العمانية  المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للتدهور الأمني والإنساني في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا؛ أن مئات من جنود الاحتلال اقتحموا مجمع الشفاء الطبي حيث أتخذوا أكثر من 5 آلاف رهينة داخله

وأشارت الوكالة الي ان  قوات الاحتلال قامت بتفجير وتدمير أجهزة طبية وهدمت المطبخ وأسوار المستشفى الشمالية والجنوبية

كما جرفت قوات الاحتلال جميع الطرق التي تقع على مسافة كيلومتر من مجمع الشفاء الطبي

ومن جانبها؛ بينت وزارة الصحة في غزة ان "الجيش" الإسرائيلي دمّر أقساماً طبية في هجومه على مستشفى الشفاء

وقالت الوزارة الصحة أيضا ان "الجيش" الإسرائيلي دمّر قسم الأشعة وفجّر قسم الحروق والكلى ويحقق مع الأطباء والمصابين والنازحين

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