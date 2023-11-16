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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

مباراة مصر وجيبوتي
مباراة مصر وجيبوتي

مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم، مع تغطية حية للمباراة لحظة بلحظة، ومعلومات تفصيلية تتضمن، موعد مباراة مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة بث مباشر.

منتخب مصر 

بث مباشر مبارة منتخب مصر

نقدم بث مباشر لمباراة منتخب مصر وجيبوتي، في تصفيات كأس العالم من البداية وحتي إعلان نتيجة ماتش اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت على حق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم لمباراتي الذهاب والإياب، بث مباشر، وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبوت من أهم القنوات الناقلة، بث مباشر، على النايل سات، لمباراة منتخب مصر ضد جيبوتي.

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، بث مباشر، على الهواء مباشرة، عبر البث الأرضي والفضائي.

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تردد قناة OnTime Sports 1 الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي بث مباشر

يأتي تردد قناة OnTime Sports 1 الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي، بث مباشر اليوم، كما يلي:

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

الفيفا تعلن إذاعة مباراة جيبوتي ضد مصر بث مباشر على موقعه على "يوتيوب"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بث مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بث مباشر عبر قناة فيفا الرسمية بموقع يوتيوب.

منتخب مصر  

معلق مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

أعلنت قنوات أون تايم سبورت، اسم معلق مباراة منتخب مصر وجيبوتي اليوم، وهو المعلق الرياضي، أيمن الكاشف.

 

تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتى في تصفيات المونديال

 

التقى منتخبا مصر وجيبوتي في منافسات الدور الثانى في تصفيات مونديال 2010، مرتين.

وفاز المنتخب المصرى في المباراتين برباعية دون رد.

وتقاسم الثنائى عمرو زكي وأحمد حسن صدارة هدافى مباريات منتخب مصر وجيبوتي.

وجاءت نتيجة مباراة الذهاب بين مصر وجيبوتي احراز الأهداف بواسطة: أحمد زكي، حسنى عبدربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وفي مباراة العودة: عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبوتريكة، رياض سعيد بالخطأ في مرماه.

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