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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة "السيسي استقرار وتنمية" تشيد باستجابة الرئيس لعلاج طفل فلسطيني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشادت حملة "السيسي استقرار وتنمية" أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بإستجابة الرئيس لمناشدة طفل من قطاع غزة يطالب بإجراء عملية جراحية حتى يتمكن من الوقوف على قدميه مرة أخرى.

وأصدر الرئيس توجيهاته بسرعة نقل الطفل للعلاج في مصر الذي وصل معبر رفح وتم نقله إلى أحد المستشفيات المصرية.

قال هيثم طوالة مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه ليس غريبا ولا جديدا على الرئيس السيسي صاحب المواقف الإنسانية شديدة الخصوصية التي تحمل أسمى مقومات الخير والعدل والحق في الحياة أن يكون الداعم والمساند الأول للشعب الفلسطيني الشقيق وهذا مسجل بالمواقف والأرقام والإحصائيات ليس فقط منذ اندلاع الأزمة الأخيرة ولكن خلال السنوات العشرة السابقة.

وأضاف طوالة:  في دولة 30 يونيو الجديدة دائما مصر الكبيرة برئيسها البطل الإنسان 
عبد الفتاح السيسي وجيشها وشرطتها خير أجناد الأرض وشعبها العظيم السند والدعم لكل الأشقاء في وقت الشدائد والأزمات.

وأشار طوالة إلى إن الرئيس السيسي تخطى الأرقام القياسية في توجيهاته بعلاج ومتابعة الحالات الإنسانية منذ أن تولى مقاليد حكم البلاد وهذا مسجل أيضا في تاريخ مصر الحديث.

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