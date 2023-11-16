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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كاستينج تمثيل.. الداخلية تداهم مقر تصوير فيديوهات الشباب بالدقي

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب "كاستنج" بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه ، وأمكن ضبط (مالك المكتب) ، وبتفتيش مقر المكتب فى حضوره تم ضبط إستوديو تصوير يحتوى على ("هارد ديسك" مُحمل عليه "مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس) وكذا ضبط ("كاميرا ديجتيال" معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية "محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل") .

 وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتب وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية التعدى على حقوق الملكية الفكرية السينمائي الشباب والفتيات الفيديوهات تصوير مقاطع شرطة الدقي

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