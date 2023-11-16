البيت الأبيض يدافع عن المزاعم الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء

واجه المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أسئلة من الصحفيين اليوم بشأن مصداقية الأدلة التي قدمتها إسرائيل لدعم تأكيدها على أن مستشفى الشفاء في غزة يعمل كمركز قيادة لحماس ومنشأة لتخزين الأسلحة.

ردًا على الاستفسارات، ذكر كيربي أن الولايات المتحدة تمتلك معلومات استخباراتية خاصة بها تؤكد أن حماس استخدمت الشفاء لعمليات القيادة والسيطرة، وربما تضاعف كموقع للتخزين.

أكد أن حماس استغلت المستشفى واستخدمته كدرع ضد الأعمال العسكرية، مما يعرض المرضى والطواقم الطبية للخطر. وأكد كيربي اقتناعه بدقة هذه المعلومات الاستخبارية.

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل قد شاركت معلومات استخباراتية إضافية منذ استيلاء قوات الإحتلال الإسرائيلية على المستشفى، امتنع كيربي عن تقديم تفاصيل محددة.