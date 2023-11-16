مقـ.تل جندي إسرائيلي متأثرا بجراحه جراء الهجوم على حاجز النفق جنوب القدس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي متأثرا بجراحه بعد إصابته في هجوم إطلاق نار بالقدس.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت بارتفاع عدد مصابي عملية حاجز النفق إلى 7 أشخاص أحدهم جراحه بالغة الخطورة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام-الضفة الغربية مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها؛ أن عناصرها أغارت فيها على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة.

وأشارت الكتائب الي ان عناصرها تمكنت من قتل وجرح عددا من الجنود الصهاينة، انتقاماً لدماء الشهداء في غزة العزة.