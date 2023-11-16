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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد من حماس على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

حركة حماس
حركة حماس

عرضت قناة العربية، تقريرًا عن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، في واحد من الاقتحامات التي كانت هي حديث العالم، في تعد واضح جديد واختراق واضح لكل القوانين من قبل جيش الاحتلال، وسط حالة من الغضب الكبيرة من الممارسات غير الإنسانية وغير القانونية ضد الشعب الفلسطيني. 

تفاصيل اقتحام مستشفى الشفاء من قبل جيش الاحتلال 

وجاء في تقرير قناة العربية، أنه بعد حصار دام لمدة أسبوع، وقصف أقسام وتدمير أجزاء كبيرة منه، وتحول قطاع غزة إلى ساحة حرب، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء وأثار ضجة كبيرة، والمستشفى تم اقتحامه فجر أمس، وإجراء عمليات تفتيش واسعة في أقسامه كافة وفي خيام النزوح لساعات طويلة، وعمليات تفتيش لكل الطواقم الطبية، والمرضى والمرافقين، فضلا عن اعتقال مدنيين ممن كانوا بداخله، وحتى تجريد بعضهم من ملابسهم.

وأضاف التقرير، أنه تم الانسحاب من قبل جيش الاحتلال من المستشفى لاحقا، ثم أعيد اقتحامه من جديد صباح اليوم، ولم تعثر القوات الإسرائيلية على رهائن أسفل المستشفى، أو مراكز القيادة، أو حتى أنفاق، وذلك وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، وهو أمر روجت له إسرائيل منذ زمنن مؤكدة أن المستشفى يعتبر مركز لقيادة حماس. 

واستكمل، أن ما عرضته إسرائيل بعد اقتحام مستشفى الشفاء هي أسلحة خفيفة وبعض المعدات، والمتحدث باسم جيش الاحتلال كشف أنه عثر على أسلحة وبنية تحتية خاصة بالمقاومة، ونشروا شريط فيديو يظهر بنادق روسية الصنع من طراز كلاشينكوف، وبضع أشرطة من الذخيرة، وسترات عسكرية وعدد من القنابل اليدوية، ولكن لم يظهر في الفيديو طريقة العثور عليها أو جرى استخلاصها أو الأماكن التي وُجدت فيها. 

ومن جانبها قالت حركة حماس إن عثور الجيش الإسرائيلي على أسلحة في مجمع الشفاء الطبي ما هو إلى استمرار للكذب وادعاءات رخيصة في محاولة لإعطاء مبرر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزة، فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقبل من صور الأسلحة والمعدات التي قال الجيش الإسرائيلي أنه عثر عليها في المجمع الطبي. 

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