الضربات تتوالى.. المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر جديدة في قطاع غزة |فيديو

رصدت قناة العربية، تقريرًا جديدًا حول آخر المستجدات داخل قطاع غزة، والخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال منذ دخوله ومحاولاته يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، وسط تلقي جيش الاحتلال ضربات جديدة على يد المقاومة الفلسطينية والفصائل المختلفة خلال الأيام الأخيرة، أدت لزيادة عدد القتلى في جيش الاحتلال بصورة واضحة.

خسائر يتكبدها جيش الاحتلال في فلسطين

وجاء في تقرير قناة العربية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل نحو 51 جنديا إسرائيليا منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما ارتفع عدد إجمالي قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 370 قتيلا منذ 7 أكتوبر والذين يأتون ضمن 1200 قتيل ما بين مدني وعسكري في صفوف إسرائيل.

وأضاف التقرير، أنه مع استمرار الحرب لأكثر من 40 يوما تبقى خسائر الفلسطينيين هي الأكبر تجاه خسائر جيش الاحتلال، إذ جاءت خسائر فلسطين في العدوان لأكثر من 11500 قتيل، فضلا عن 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا خرجوا عن الخدمة، وأحياء بأكملها سواها القصف الإسرائيلي بالأرض.

وتابع التقرير، أن الغارات الإسرائيلية كانت قد مسحت عائلات بالكامل من السجلات، فضلا عن هجرة قسرية لـ 1.6 مليون فلسطيني.