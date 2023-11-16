عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الضربات تتوالى.. المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر جديدة في قطاع غزة |فيديو

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

رصدت قناة العربية، تقريرًا جديدًا حول آخر المستجدات داخل قطاع غزة، والخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال منذ دخوله ومحاولاته يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، وسط تلقي جيش الاحتلال ضربات جديدة على يد المقاومة الفلسطينية والفصائل المختلفة خلال الأيام الأخيرة، أدت لزيادة عدد القتلى في جيش الاحتلال بصورة واضحة. 

خسائر يتكبدها جيش الاحتلال في فلسطين 

وجاء في تقرير قناة العربية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل نحو 51 جنديا إسرائيليا منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما ارتفع عدد إجمالي قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 370 قتيلا منذ 7 أكتوبر والذين يأتون ضمن 1200 قتيل ما بين مدني وعسكري في صفوف إسرائيل. 

وأضاف التقرير، أنه مع استمرار الحرب لأكثر من 40 يوما تبقى خسائر الفلسطينيين هي الأكبر تجاه خسائر جيش الاحتلال، إذ جاءت خسائر فلسطين في العدوان لأكثر من 11500 قتيل، فضلا عن 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا خرجوا عن الخدمة، وأحياء بأكملها سواها القصف الإسرائيلي بالأرض. 

وتابع التقرير، أن الغارات الإسرائيلية كانت قد مسحت عائلات بالكامل من السجلات، فضلا عن هجرة قسرية لـ 1.6 مليون فلسطيني. 

قطاع غزة جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية فلسطين قناة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية .. وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. مجلس الأمن يتخذ قرارا لصالح فلسطين.. ومرشح رئاسي يعد بزيادة الضرائب.. والسجائر تصل لـ 135 جنيها للعلبة

سمير غطاس يكشف تفاصيل مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

سمير غطاس : البعض يحاول الزج باسم مصر في الحرب مع إسرائيل

سمير غطاس : يوجد مساران بشأن أزمة الرهائن بين حماس وجيش الاحتلال

أحمد موسى : مجلس الأمن وافق للمرة الأولى على قرار لصالح فلسطين

سمير غطاس : موقف إسبانيا أفشل مخطط الاتحاد الأوروبي بشأن فلسطين

خسر 5 ولايات.. خبير إستراتيجي: جو بايدن سيعاني في الانتخابات الأمريكية بسبب إسرائيل

خبير: إسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دوليا في اقتحام مجمع الشفاء

ترشيحاتنا

الأونروا: مؤسف تتسول منظمة أممية الوقود .. وغزة تعيش الآن في ظلام

أعظم الصلاة والدعاء في ليلة الجمعة.. اقض حاجتك وفرج كربك بـ 12 كلمة

على خطى كوبر|هل ينجح فيتوريا في كتابة اسمه بحروف من ذهب مع الفراعنة

هل انفصل أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز؟ الفنان يرد في حبر سري

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

بعد نفاد الوقود.. مياه الصرف الصحي تتدفق في شوارع رفح بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة أخيها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

رغم المعاناة.. صور توثق رحمة الفلسطينيين وتمسكهم بقططهم الأليفة وسط نيران القصف

آخرهم أحمد فهمي وهنا الزاهد .. انفصال النجوم في 2023 عرض مستمر

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

فيديو

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ