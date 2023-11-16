الحرية المصري: دعمنا للرئيس السيسي من أجل مصرنا الحبيبة في المقام الأول

نظم حزب الحرية المصري، بمحافظة الشرقية، المؤتمر الجماهيري الثاني له، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، ويأتي هذا في إطار عدة مؤتمرات جماهيرية يقوم بها الحزب خلال الفترة المقبلة بعدة محافظات، ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

وجاء بحضور، النائب أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والنائبة جيهان بيومي أمينة المرأة، وعضو مجلس النواب، وهاني راضي الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية بالحزب، ومحمد غريب أمين التنظيم بالشرقية، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين القليوبية، وجلال الزغاط أمين محافظة القاهرة وعبد الفتاح الديب أمين الدقهلية، والدكتور عيد عبد الهادي، الأمين المساعد للمجالس الشعبية والمحلية، علاء المليجي امين مساعد للعمل الجماهيري، وأحمد خليفة أمين مركز أوسيم، ورأفت عسكر، أمين سوهاج، وحسني عبداللطيف، أمين الشرقية، وآمال غريب الأمين المساعد للمحافظة، وهيئة المكتب والأمناء بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة والشخصيات العامة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

ورحب النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، بالحضور في مؤتمر الحزب الجماهيري بالشرقية، ووجه التحية لقيادات الكنيسة القبطية والأزهر الشريف، مؤكدا أن مصر بحاجة لقائد محنك، خاصة وإننا في حالة حرب مستمرة، ولابد من وجود قائد قوى ومؤسسات قوية لتحقيق الأمن الداخلي والأمن القومي للدولة.

وقال النائب احمد مهنى، إن هذه المؤتمرات الجماهيرية في غاية الأهمية خاصة في هذه المرحلة السياسية التي تحتاج إلى نقل الوعي من أصحاب الخبرة، خاصة وأن الشعب المصري لديه من الذكاء والحكمة ما يفهم به المرحلة ومتطلباتها، مؤكدا أن الشعب سيقف خلف القيادة السياسية ويدعمها ويشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل يليق بمصر وشعبها ومستقبل ابنائها.

كما قال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، إن مصر تحاط بالكثير من المؤامرات التي تحاك ضدها، وكثير من الضغوط من الذين يريدون استغلالها الإيقاع بها، ولذلك نثق بالرئيس السيسي لانه اجدر من يقف في هذه المواقف ويستطيع ان يتصدى لهذه المؤمرات ويحفظ مصر وأمنها.

وتابع بيومي، أن مصر حدثت بها طفرة في عدة مستويات على الصعيد الداخلي والخارجي، ونسعى لاستكمال اهدافنا وتحقيق كم اكبر من الإنجازات والسير نحو التنمية المستدامة والاستقرار، خاصة وأن الظروف المحيطة تؤثر علينا بشكل غير مباشر وهذا ما قد يضعنا في ازمات في بعض الأوقات ولكننا قادرين على تخطيها العبور بمصر نحو مستقبل افضل.

وقال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بالحزب، إن المرحلة الحالية فى ظل التحديات التى تواجه مصر سواء على المستوي الإقليمي والدولي، يتطلب رئيس قادر على مواجهة التحديات ويتصدى للمؤامرات والمخططات التى تحاول النيل من مصر.

وأضاف إدريس، إن الشعب المصري سيقول كلمته بالتواجد أمام لجان الاقتراع أيام 10، 11، 12 أكتوبر، وانتخاب المرشح عبد الفتاح السيسي رئيسا لفترة رئاسية جديدة.

وقالت الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب، إن سيدات مصر داعمات للرئيس السيسي 100% بلا منازع او بلا ادنى تفكير، مشيرة إلي أن المراة تقلدت الكثير من المناصب في وجوده ولقيت المرأة وجودها في كل المجالات، وليست المرأة فقط بل وايضا قطاع الشباب وجد تمثيل مناسب ونرى الان شباب في مجلس النواب على عكس ما سبق، فشباب مصر ثروة وطنية.

وتابعت البيومي خلال كلمتها بالمؤتمر الجماهيري للحزب بالشرقية، " أن بخصوص قطاع التعليم، وهو يعد من الملفات الهامة والحيوية فى الدولة، فهو يمر بطفره في عهد الرئيس"

وأكد محمد غريب، امين التنظيم بمحافظة الشرقية، ، أن المؤتمر جاء من وراء اقتناعهم التام بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما قام به من إنجازات، خاصة في هذه المرحلة السياسية الحرجة.

وتابع غريب أن الحزب سوف يعمل جاهدا على تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية بالمحافظة من أجل الحث على المشاركة والدعم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في سياق متصل قال هاني الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية، إن للرئيس عبدالفتاح السيسي دور عظيم في إنقاذ مصر منذ عام 2013، ثم القضاء على الإرهاب والتطرف وذلك بالتوازي مع التطوير فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجمهورية، ودعم الرئيس للمرأة والشباب ومتحدي الإعاقة.

وأشار الهلالي، إلى اهمية استعادة ثقل مصر على المستوي الإفريقي والدولي وتطوير قدرات القوات المسلحة المصرية وتنوع مصادر الأسلحة مما ادي الي وجود قوة ردع، وفى النهاية دعي إلى انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لتكملة مسيرة التنمية والاستقرار.