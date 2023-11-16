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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. الأسرى الفلسطينيون يكشفون تفاصيل تعرضهم للضرب والتعذيب في سجون الاحتلال

الأسري الفلسطينيون
الأسري الفلسطينيون

روى فلسطينيون تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن تعرضهم للضرب والتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية منذ بدء تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة  “وول ستريت جورنال”، أنه "تم احتجاز العديد من سكان غزة في السجون الإسرائيلية، حيث قالوا إنهم تعرضوا للانتهاكات، بما في ذلك الضرب وسوء التغذية… وقال المعتقلون أيضًا إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت ولا وسيلة للتواصل مع عائلاتهم في غزة لعدة أسابيع".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية الآلاف من سكان القطاع الذين كانوا يعملون في إسرائيل بإذن رسمي من السلطات.

وأضافت “اتهمهم الجيش الإسرائيلي، دون أي دليل، بأنهم عملاء لحماس”.

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال”، عن أحد المعتقلين الفلسطينيين، وهو الخباز ماهر سكيك: “كنا عمالاً بتصاريح قانونية... بدأت الحرب بينما كنا في إسرائيل، ولم يكن لنا أي علاقة بها. لماذا نعاقب على هذا؟".

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، ذكر أنه شاهد لقطات للقوات الإسرائيلية وهي تعتدي بالضرب علي سجناء فلسطينيين، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يحقق في الحوادث.

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