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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تقارير عن هجوم جديد.. المستشفى الأهلي المعمدان بغزة محاصر بالكامل

صدى البلد

في تحديث مروع من قلب الصراع في غزة، ظهرت تقارير عن تعرض مستشفى الأهلي المعمداني للهجوم ومحاصرة الدبابات الإسرائيلية وتلقت سكاي نيوز، التي سبق لها أن غطت الوضع المتفاقم، روايات مباشرة من الدكتور : غسان أبو ستة، وهو طبيب يعمل في المستشفى الأهلي المعمدان.

 

قال دكتور: غسان أبو ستة الذي غادر الآن المستشفى، لمراسل سكاي نيوز في الولايات المتحدة، مارك ستون، إن زملائه أخبروه أن المستشفى "محاصر بالكامل". 

 

وأضاف إن القصف كان قريب للغاية من المستشفى. وأضاف أن تنقل سيارات الإسعاف أصبح أكثر صعوبة. وأشار أن زملائه اضطروا إلى إغلاق غرف العمليات في المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة. 

 

قال، غسان أبو ستة: اليوم كان كارثيا تماما. بالأمس، كانت هناك غارة جوية شرسة بشكل خاص على مسجد كان الناس يلوذون به، واستقبلنا مئات الجرحى. وبحلول الصباح نفدت جميع الإمدادات لدينا ولم يعد بإمكاننا تقديم خدمة غرفة العمليات بأي شكل من الأشكال.

 

أضاف: هناك المئات، إن لم يكن الآلاف من المواطنين من المدنيين المصابين بجروح خطيرة في مستشفيات غزة. وهناك الآلاف من الجرحى الذين يموتون لأنهم محرومون من الرعاية الصحية بسبب استهداف النظام الصحي وتفكيكه بالكامل.

 

داهمت القوات الإسرائيلية أمس مستشفى الشفاء وهو أكبر مستشفى في غزة وقالت إن قواتها ما زالت تجتاح المجمع حتى اليوم.

 

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