لاعب الزمالك السابق ينتقد أداء زيزو مع المنتخب: محلي فقط

انتقد إبراهيم سعيد هيما لاعب الأهلي والزمالك السابق، عبر حسابه بموقع إكس، مستوى أحمد سيد زيزو مع المنتخب .

وكتب إبراهيم سعيد: من مستوي زيزو مع المنتخب، ‏قصاد منتخب مدارس، ‏هل زيزو لاعب محلي فقط؟.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح