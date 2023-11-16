جيش الاحتلال يعلن العثور على جثة رهينة إسرائيلية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العثور على جثة رهينة إسرائيلية تبلغ من العمر 65 عامًا في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس مقتل سبعة رهائن بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عن "مقتل 7 من الرهائن لديها في مجزرة جباليا بالأمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.