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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة إسرائيلية سابقة: نتنياهو مسئول عن هجوم 7 أكتوبر وأيامه معدودة

وزيرة الإعلام السابقة
وزيرة الإعلام السابقة في حكومة الاحتلال جاليت ديستل اتباريان

انتقدت وزيرة الإعلام السابقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية جاليت ديستل اتباريان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة إنها شعرت بغضب شديد تجاهه وأن أيام حكومته أصبحت معدودة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية تصريحات "أتباريان" من محادثة خاصة عبر تطبيق “واتساب” مع الناشط المناهض للحكومة أور سوجونوف تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء.

وكتبت الوزيرة السابقة: "لدي غضب كبير تجاه نتنياهو، غضب يحرقني من الداخل"، مضيفة أن "الأشياء التي يجب أن أقولها عن نتنياهو، سأقولها، صدقوني، ولكن ليس في زمن الحرب"، وأشارت إلى أن: "خلاصة القول هي أننا كنا على رأس السلطة والبلاد في حالة رهيبة، ونحن بالتأكيد نتحمل المسؤولية – ولهذا السبب استقلت مباشرة بعد الهزة العنيفة التي حدثت في ذلك السبت الأسود في 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجومها الصادم المدمر.

وأكدت الوزيرة السابقة أن أيام هذه حكومة نتنياهو معدودة، وهذا واضح، وآمل أن يتم إنشاء شيء جديد وصحي من بين الدمار، وإلا فقد انتهينا".

واستقالت جاليت ديستل أتباريان من منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة نتنياهو، بعد أقل من أسبوع على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.

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