وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن موعد عودة المستوطنين إلى غلاف غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يتمكن سكان بعض مستوطنات غلاف غزة التي دمرت في هجوم في 7 أكتوبر من العودة إلى منازلهم في أوائل العام المقبل.

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال جالانت، إنه “تم عقد اجتماع مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع حول كيفية السماح لأولئك الذين يعيشون على بعد 4-7 كيلومترات من حدود غزة بالعودة إلى ديارهم في أوائل عام 2024 بعد إعادة تأهيل المستوطنات وتطبيق الشروط الأمنية المطلوبة”.

وأضاف جالانت: “كل من لا يستطيع العودة إلى منزله سيستمر في الحصول على الدعم والمساندة الكاملة من الحكومة”، مشددًا على أن هذا ينطبق بالتساوي على أولئك الموجودين في الجنوب وعلى طول الحدود الشمالية.

وتابع: “نعمل الآن للوصول إلى وضع يمكن فيه لسطان بعض المستوطنات العودة اعتبارًا من الأول من يناير، أي تلك التي تبعد 4 إلى 7 كيلومترات عن غزة”، معتبرًا أن جميع المعطيات الأمنية تشير إلى مثل هذا الاحتمال.