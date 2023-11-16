قوات الاحتلال تقتحم مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم الشاطئ للاجئين شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وجاء في الإعلان أنه خلال المداهمات، تم تدمير البنية التحتية والمباني وأعمدة الأنفاق التابعة لحركة حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات لواء الكوماندوز نفذت 54 غارة جوية وضربة بحرية وقصف مدفعي.

وأضاف أن قوات الكوماندوز داهمت أيضًا فندقًا مفخخًا في شمال غزة، وعثرت على مستودع للأسلحة، تم تدميره لاحقًا.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوناتان كونريكوس، إن عمليات التفتيش في مستشفى الشفاء في غزة قد تستمر لأسابيع.

وأضاف كونريكوس، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن “القوات تعمل على كشف شبكة حماس والبنية التحتية تحت المستشفى”.

وفي وقت سابق من اليوم، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبوسليمة أن هناك إبادة جماعية ترتكب في المجمع بحق المرضى والأطفال الخدج مطالبا قوات الاحتلال بضرورة إحضار الوقود والماء والغذاء لنزلاء المستشفى بعد اقتحامه.