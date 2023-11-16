ضربة قوية لـ إسرائيل.. اعترف مفاجئ من البيت الأبيض بشأن حماس

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على حركة “حماس” الفلسطينية وأيديولوجيتها، مؤكدا أن هذا “أمر مستحيل على الأرجح”.

وأشار كيربي إلى الجهود الأمريكية لتعطيل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، بعد يوم من إعلان بايدن أن حرب إسرائيل على حماس في غزة لن تنتهي إلا عندما لا تشكل الجماعة المسلحة تهديدا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إفادة صحفية: “ما تعلمناه من خلال تجاربنا الخاصة هو أن تلك الوسائل العسكرية وغيرها يمكن أن يكون لها بالتأكيد تأثير كبير على قدرة هذه الجماعات على توفير الموارد وتدريب المقاتلين وتجنيد المقاتلين والتخطيط لتنفيذ الهجمات… وانظر إلى الظل الذي تمثله داعش الآن، انظر إلى الظل الذي تمثله القاعدة الآن”.

وتابع قائلا: “هذا لا يعني أن الأيديولوجية تذوي وتموت”.