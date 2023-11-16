جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة الموتى في صفوفه منذ 7 أكتوبر

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، مقتل 372 جنديا منذ 7 أكتوبر.

وزعم هاجاري، في إفادة صحفية، أن “الجنود عثروا على فتحة نفق داخل مجمع مستشفى الشفاء بقطاع غزة وعثرنا على أسلحة كثيرة في مستشفى القدس بقطاع غزة”.

وواصل المزاعم التي لا دليل لها قائلا: “عثرنا على سيارة بها أسلحة تابعة لحماس داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة”.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نفذنا هجوما على بنى تحتية لحماس تحت الأرض اختبئ بها قادة للحركة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل حتى الآن يبرر فقد مستشفى الشفاء في غزة وضعه المحمي قانونا.

وأضافت أن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.