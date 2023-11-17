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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل المؤتمر الدولي الثالث لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس برئاسة  الدكتورة  أمانى كامل عميد الكلية مؤتمرها الدولي الثالث، الذي سيعقد على مدار يومي 19 و 20 نوفمبر 2023 تحت عنوان "الاستدامة والابتكار في البحوث الصيدلانية والصناعة الدوائية ".

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انطلاق حملة للتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس

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الثلاثاء.. مؤتمر بجامعة عين شمس حول الحوسبة الذكية ونظم المعلومات

جامعة عين شمس 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و الدكتور تامر محمد عصام  رئيس مجلس إدارة  هيئة الدواء المصرية و الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واوضحت كلية الصيدلة ، أنه المؤتمر سيناقش  أحدث التطورات وأوجه التقدم في الميادين الصيدلية بالتزامن مع الأحداث الحالية ، والاتجاهات الحالية في مستحضرات التجميل والتكنولوجيا النانوية طرق جديدة في العلاج بالخلايا والجينات اكتشاف العقاقير وتطويرها وتصميمها بمساعدة الحاسوب الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية والمواد الغذائية المغذية إعادة استخدام العقاقير، و السلاح السحري ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات الطبية والنهج الجديدة لمكافحة العدوى.

ويحاضر بالمؤتمر نخبة من الأساتذة وعمداء الكليات بمصر والوطن العربي وأمريكا وإنجلترا وألمانيا واليابان.

ويشارك في حضور المؤتمر وعرض الأبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

كما يرصد المؤتمر جائزة لأفضل ملصق بحثي، ويتم نشر ملخصات الأبحاث المعروضة ملصق بعدد خاص بالمؤتمر بمجلة الكلية الدولية.

وفى ختام المؤتمر سوف يقام معرض للتوظيف ومعرض عن المستحضرات الصيدلانية.

وتزامناً مع اليوم العالمى لمرض السكر نظم اليوم  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من  كلية الطب ، الدكتور على الانور عميد كلية الطب و الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سلوى صديق حسنى رئيس وحدة الغدد الصماء و السكر بكلية الطب.

وفرق متخصص من كلية التمريض الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض و الدكتورة هيام رفعت  وكيل كلية التمريض. 

وخلال جولة الدكتور غادة فاروق بمقر الحملة اشادت بجهود التنظيم مؤكدة أهمية نشر الوعى الصحى بين جميع فئات المجتمع الجامعى وخاصة بين الشباب حول أنماط الحياة الصحية السلمية للوقاية من الإصابة بأمراض السكر والضغط والأمراض المزمنة وكذلك أهمية الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض للحافظ على الصحة العامة للجسم.

 
و تضمنت الحملة قياسات ضغط ،  وسكر ، وسكر تراكمى وشهدت الحملة إقبالا كبيرا حيث استقبلت أكثر من ٥٠٠ مستفيد من جميع فئات المجتمع الجامعى من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة.

وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس معرض تسويق منتجات الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة يرافقه الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة و اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة عمداء ووكلاء الكليات المشاركة بالمعرض ولفيف من أساتذة الكليات.

وتفقد أروقة المعرض مشيداً بتنوع المعروضات و جودتها العالية وأسعارها التنافسية.

وخلال جولته التفقدية وجه بأهمية استثمار أفكار الطلاب المتميزة  و تطويرها وتقديمها فى صورة مشاريع صغيرة تخدم المجتمع.

كما أعلن عن إقامة معرض دائم داخل الحرم الجامعى لتسويق عدد من منتجات الكليات المتميزة مضيفاً أن إدارة الجامعة تهدف لتحقيق إكتفاء ذاتى لكلياتها بإستثمار منتجات الكليات المتنوعة لخدمة المجتمع الجامعي على اختلاف شرائحه.

كما استعرضت الدكتورة غادة فاروق عدداً من منتجات الكليات منها منتجات كيميائية "معقمات وصابون"يقدمها المعمل المركزي بكلية العلوم ،و أثاث مكتبى عالى الجودة تقدمه كلية الهندسة ،و محاصيل زراعية صحية دون استخدام مبيدات كيميائية من إنتاج كلية الزراعة، كما تميز إنتاج كلية البنات بتقديم أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل مصنعة من مواد طبيعية مغذية للبشرة، وقدمت كلية التربية النوعية من خلال قسم الاقتصاد المنزلى عدداً من الوجبات الساخنة الصحية و قدم قسم التربية الفنية أشغالاً يدوية متميزة ولوحات فنية راقية.

ووجهت الدكتورة غادة فاروق بضرورة تسويق هذه المنتجات المتنوعة داخل المجتمع الجامعى والسوق المحلى للمساهمة فى تحقيق الدور المجتمعى للجامعة.

و يقام  المعرض الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار يومين متتاليين داخل الحرم الجامعي الرئيسي.

كلية الصيدلة جامعة عين شمس الدكتورة أمانى كامل الاستدامة والابتكار البحوث الصيدلانية الصناعة الدوائية Jobs Education

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