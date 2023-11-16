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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق حملة للتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم اليوم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من  كليتى الطب ، والتمريض بحرم ١ أمام قصر الزعفران.

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أوضحت كلية الاداب جامعة عين شمس ، أن فعاليات الحملة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

 

وتتضمن الحملة قياسات ضغط وسكر وتوعية خاصة بالأمرض المزمنة، والحملة موجهة لأعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الادارى، وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب.

وكان قد كرمت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس الطلاب الأوائل لدفعة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ و دفعة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ في حفل أكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، بقاعة مؤتمرات الكلية وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكلية الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة رؤساء الأقسام وأولياء أمور الخريجين .

وفي كلمتها ، أعربت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، عن سعادتها بتكريم الخريجين الجدد من ١٦ قسم بالكلية، في هذا اليوم الذى يتوج جهودهم التي بذلوها خلال الأربع سنوات ، ورحبت بالمعيدين الجدد الذين تم اختيارهم للالتحاق بالسلك الأكاديمي، وفق القواعد واللوائح.

 كما حثت الخريجين الأوائل والمتميزين على استكمال السعى والاجتهاد للحصول على فرص عمل تليق بقدراتهم وخبراتهم المتميزة في جميع المجالات ، وأهمية العمل على الالتحاق بالدراسات العليا والسعي للحصول على الماجستير والدكتوراة.

وأشارت عميدة الكلية، إلى أن أولياء الأمور هم قاسم مشترك، لتحملهم أعباء النجاح ، واليوم يتوج نجاحهم واجتهادهم في مساندة أبنائهم بهذا التكريم ، مشيرة إلى أن كلية الآداب أنجبت عدد كبير من الأدباء والعلماء، والفنانين والمشاهير في جميع المجالات وتمتلك ذخيرة قوية من أعضاء هيئة التدريس المتميزين على المستوى الأكاديمي والعملي.

من جانبه ، أعرب الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا عن فخره وسعادته بالتواجد في هذه الاحتفالية المميزة التي تستوعب ثلاثى العملية التعليمية ، الأستاذ ، الطالب ، ولى الأمر أو الداعم من أسرة الخريج ، ونحن اليوم نجنى تعب هذا المثلث المترابط أضلاعه ، طوال السنوات الأربع ، ويشرفنا أن تكونو زملاء لنا في فريق الهيئة المعاونة وان تتدرجوا في المناصب الأكاديمية، وأن تقوموا باجتياز المراحل القادمة في أسرع وقت، كل حسب اجتهاده ، كما حثهم على متابعة المنح الدراسية والعلمية التي تقدمها كل من وزارة التعليم العالي، وجامعة عين شمس للمتفوقين .  

أما الدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، فقد بدأت كلمتها من دورها كأم واصفة فرحة الآباء بأبنائهم بأنها تضاعف فرحة الأبناء بأنفسهم مئات المرات وكذلك الشعور بالحزن للإخفاق لا قدر الله.  

كما حثت أوائل الخريجين على أن يكونوا سفراء في أماكنهم كمعيدين وأساتذة المستقبل ، وعليهم أن ينقلوا للطلاب الروح الحماسية والمشاعر الإيجابية، وأن يخبروهم أن طريق النجاح يحتاج قدر من الكد والتعب والمثابرة.  

كما قامت الدكتورة حنان كامل بتكريم السيدة الشيماء سعيد عيد العزيز مديرة إدارة شئون الخريجين على تميزها في إدارة فريق العمل المتميز والدؤوب وقيادتهم للالتزام والدقة في مواعيد تسليم شهادات التخرج .

كما تقدمت عميدة الكلية بالشكر لأعضاء إدارة العلاقات العامة وكل من ساهم في إخراج الحفل بالشكل الذى يليق بخريجي كلية الآداب المتميزين.

كما قامت عميدة الكلية بتكريم  نغم أسامة جميل خريجة دفعة ٢٠٢٣ من قسم علوم الاتصال والإعلام على تميزها وجهدها التطوعي في تقديم الحفل، وحرص الخريجون على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الكلية.

وأجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بالحرم الجامعى" أ " وبرفقته الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الإستشارات الهندسية بالجامعة ، اللواء أحمد لاشين ،أمين عام الجامعة ،اللواء حسام الشربيني ،أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك في إطار الاهتمام الدائم بمتابعة أعمال التطوير و التحديث التي تنفذها الجامعة وفقا لخطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة.

وقام رئيس الجامعة بتفقد مبنى البيوتكنولوچى الجديد بكلية العلوم ، بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية ، و وكلاء الكلية.

ويضم المبنى  4 أدوار رئيسة ،3 معامل لقسم الكيمياء، ومعملين لقسم الكيمياء الحيوية، ومعملين لقسم الميكروبيولوجى، ومعلمين للحاسب يتبع شعبة علوم الحاسب ، واستراحات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقاعات التدريس ومعامل الأبحاث و معمل حاسبات كيمياء الكم وتطبيقاتها ، كما من المقرر أن يضم المعمل عدد من أجهزة الكمبيوتر الحديثة والمزودة بالبرمجيات الحديثة لتتناسب مع إجراء التجارب الكيميائية النظرية.

كذلك شملت الجولة تفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، واستمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من فريق عمل المشروع بقيادة المهندس محمود عثمان مدير المشروع تناول فيه عملية تأسيس المبنى والذى تم تصميمه طبقا للمواصفات العالمية القياسية وأن يكون أول مبني حكومي جامعي بتنفيذ وتصميم مصري كامل للحصول علي شهادة (LEED)  Leadership in Energy and  Environmental Design أي الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة حسب تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم والذي تم تطويره من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) ، وهى شهادة معترف به عالميًا لتحقيق الاستدامة والقيادة.

قطاع شئون خدمة المجتمع امعة عين شمس حملة توعية مرض السكر Jobs Education

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