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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل

صدى البلد

قال مسؤولان إسرائيليان إن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، من المتوقع أن يزور إسرائيل يوم الجمعة ويجتمع مع كبار مسؤولي الدفاع والجيش الإسرائيليين لمناقشة الحرب في غزة والوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفقا لما ذكره المسؤولان لموقع أكسيوس.

 

أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان يمكن أن تتصاعد وتؤدي إلى فتح جبهة ثانية في الحرب.

 

عملت الولايات المتحدة لأسابيع عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية لمنع الحرب في غزة من التحول إلى صراع إقليمي. ستكون رحلة مايكل إريك كوريلا هي الثانية له إلى إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

 

قال المسؤولون الإسرائيليون إنه من المتوقع أن يجتمع كوريلا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وغيرهم من كبار مسؤولي الدفاع والاستخبارات.

 

قال مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع أن يطلعوا كوريلا على العملية البرية في غزة والخطط العسكرية المقبلة. ولم يستجب البنتاجون على الفور لطلب التعليق.

 

استمر تصاعد القتال عبر الحدود يوم الخميس، حيث تبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار.

 

في سوريا والعراق، وقع أكثر من 50 هجومًا على القوات الأمريكية من قبل الميليشيات الموالية لإيران منذ بدء الحرب في غزة، وفقًا للبنتاجون.

 

شنت الولايات المتحدة ثلاث ضربات ضد أهداف قالت إنها تابعة لهذه الميليشيات وللحرس الثوري الإيراني منذ بدء الحرب في غزة.

 

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين يوم الخميس، إن بايدن أثار هذه القضية خلال اجتماعه يوم الأربعاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

 

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تعلم أن الحكومة الصينية لديها قنوات اتصال مباشرة مع إيران، وأنها تشجع بكين على استخدام تلك القنوات للتأكيد لطهران على ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي.

 

وتابع كيربي: "نعلم أن الصينيين لديهم نفوذ على إيران ونريد أن نراهم يستخدمونه". 

مسؤولان إسرائيليان الجنرال مايكل إريك قائد القيادة المركزية الأمريكية الحدود الإسرائيلية اللبنانية

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