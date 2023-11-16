جوزيب بوريل يحث إسرائيل: لا تدع رعبًا يبرر آخر

أصدر منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نداء شديد اللهجة إلى إسرائيل، وحثها على عدم السماح لـ"رعب" واحد بتبرير آخر.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجومها العسكري على غزة، ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

في زيارته الأولى لإسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر، أعرب بوريل عن تضامنه مع الإسرائيليين بينما أعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه بشأن تصاعد الخسائر البشرية الفلسطينية.

سار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على حبل دبلوماسي مشدود، مما يعكس الآراء المتنوعة داخل الكتلة المكونة من 27 عضوا، حيث تتبنى الدول الأعضاء وجهات نظر مختلفة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

زار بوريل، برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، كيبوتس بئيري الذي تضرر بشدة، والذي كان هدفًا مهمًا خلال هجوم أكتوبر.

بالاعتماد على تجربته الشخصية في العيش في الكيبوتس في الستينيات، أقر بوريل بأهمية هذه المجتمعات بالنسبة للإسرائيليين.

قال: "أعرف ما يعنيه الكيبوتس بالنسبة للإسرائيليين". "أنا أتفهم غضبك، ولكن اسمحوا لي أن أطلب منك ألا يستهلكك الغضب. ليست غزة بعيدة عن هنا. فرعب واحد لا يبرر آخر".

تسلط تصريحات بوريل الضوء على التوازن الدقيق الذي يسلكه الزعماء الأوروبيون وهم يتصارعون مع تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.