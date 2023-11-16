المفروض عمر الشريف.. أحمد حلمي يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن فيلم عسل أسود

كشف الفنان أحمد حلمي، عن كواليس مثيرة حول فيلمه الشهير "عسل أسود"، قائلا إن زوجته منى زكي كانت معترضة على الدور بشكل كبير، "قالت لي انت مينفعش تكون في الدور ده من الأساس".

أحمد حلمي يتحدث عن فيلم عسل أسود

وأضاف "حلمي"، خلال تصريحات مع برنامج "Sold Out Interviews"، المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الدور كان مرشح له عمر الشريف، وهو كان سيقوم بعمل دور موظف في شركة من الأساس، ولكن حينما قرأ الفيلم برفقة خالد دياب تحدث أن يكون الشباب هو أساس الحلم وليس العكس.

وتابع أحمد حلمي: "كنا عاوزين نخلي اللي جاي من السفر شاب، فبدلنا وخلينا البطل هو اللي جاي من برا، ونعمله أنا، ومنى زكي قالتلي انت الدور ده مش بتاعك، ولا شكلك ينفع، ولا لغة تنفع، وفكرة إنك تكون بتعمل شخصية مصري أمريكاني عايش في أمريكا صعب للغاية، انت مرتبي من صغرك هناك، ولازم تبقى اتأقلمت لدرجة انك بتفكر بالطريقة الأمريكي".

واستكمل، أنه لم يعش من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكان الأمر صعبًا للغاية عليهم، "لو إحنا ندرك القيمة بتاعت القوة الناعمة هنعرف أن الحلم الأمريكي اتباع لنا واتباع لكل العالم بالقوة الناعمة".