جيش الاحتلال يتهرب من سؤال حول نقل الجثث من مستشفى الشفاء لجهة مجهولة

تهرب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، من سؤال أحد الصحفيين حول نقل الجيش الإسرائيلي الجثث من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلي جهة غير معلومة خلال العمليات اليوم.

وردا على السؤال قال هاجاري: “نعمل في مستشفى الشفاء لمدة 48 ساعة... إنها عملية معقدة... إنه مجمع كبير”.

وكان مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سلمية، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخرج العديد من الجثث من مشرحة المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن دبلوماسي لم يذكر اسمه، بأن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من العثور على دليل على نشاط حركة حماس الفلسطينية في مجمع الشفاء الطبي.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن "إسرائيل كانت تأمل في أن يكشف الهجوم المثير للجدل علي المستشفي عن أدلة دامغة على وجود نشاط مسلح كبير في مجمع الشفاء الطبي”.

وأضافت أن “عدم وجود حقائق واضحة في الوقت الحالي أدى إلى أن الدول الغربية قررت زيادة الضغط على إسرائيل حتى توافق على وقف العمليات العسكرية”.