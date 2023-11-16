اشتباكات في جنين بين الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس مدينة جنين في الضفة الغربية.

وشهدت مدينة جنين اشتباكات بين جيش الاحتلال ومسلحين فلسطينيين، حيث نشر الاحتلال قناصة على أسطح عدد من المباني.

ونفذ الجيش الإسرائيلي اقتحام جنين بنحو 70 آلية عسكرية إسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية حوسان غرب بيت لحم، وحولتها لثكنة عسكرية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت دوريات راجلة في أحيائها، وانتشرت في مناطق الشرفة، المطينة، والمشاهد وسط القرية، ومحيط المدارس، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح عدد من المنازل وحولوها لنقاط عسكرية.