عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طربوش للميت عريس وطرحة للعروسة.. أسرار أقدم محل حانوتي في السيدة زينب..شاهد

أسرار خاصةعن أقدم
أسرار خاصةعن أقدم محل حانوتي في السيدة زينب

كما أن حقيقة الحياة والموت لا ينتهيان فإن مهنة الحانوتية أيضًا لا تنتهي، فهم المسؤولون في المقام الأول عن غسل وتكفين وتجهيز الموتي وحملهم إلى “الجابانات”. 

التقي موقع “صدى البلد” بصحاب أقدم مكتب حانوت في منقطة السيدة زينب، حسني الجبروني والذي كشف في مقطع فيديو عن بدأية نشأة المكتب وإجراءات توثيق الوفاة والفرق بين ما كان يحدث قبل 70 عامًا وما يحدث الآن في المهنة. 

أوضح رئيس مكتب حانوت، حسني الجبروني نشان مكتب حانوت، قائًلا: “ والدي توفى 98 وأنا كنت مسؤول رسمي عن الحانوت، أنا شغال في المهنة من حوالي 76 و77 و 75 ممكن، كنت شغال مع أبويه من السبعينات، لكن  أبويه بدأ  فيها الخمسينات أساسًا، وبقيت مسؤول رسمي عن المكتب من 98 بعد وفاة أبويه”. 

تابع مسؤول المكتب: “أيام والدي كان الوضع يختلف عن النهاردة، كان وقتها مسؤول عن كتابة المحاضر في الدفاتر بتاعة محافظة القاهرة واللي كان بيتكب فيها كل ما يخص الميت عن أولاده مين ومين، القاصر بيتذكر قاصر، والبالغ بيتذكر بالغ، وإذا كان متزوج فبنذكر إذا كانت الزوجة حاملة أو خالية الحمل”.

“دفتر مميز” هذا من أبرز ما يحتفظ به “ الجبروني” منبهًا: “عندنا دفتر كبير جوه مكتوب فيه اسم الميت بمحل وفاته بالتاريخ ومهنته ويورث إيه، وورثه مين وبناء على تبليغ ورثته كالزوج او الزوجة أو الابن البالغ”. 

أقدم مكتب حانوت 

نبه: “اللي بيبلغ من أقرب الأقارب له، بيطلع من المكتب بلاغ وفاة، فيه حاجة سقطت من البيانات يبقي المسؤول عنها اللي هيمضي تحت، فنأخد منه بقا تاريخ الوفاة، الطبيب المعالج مين والورق بتاعه بيشتغل إيه واسم الزوجة وعدد الأولاد، والخطوة التانية بنتجه إلى مكتب الصحة لاستخراج تصريح الدفن، الدكتور بنوريله كل البايانات، وبنعرف إذا كان فيه شبهة جنائية أم لا”. 

استطرد: “الدخلاء على المهنة أثروا عليها، والدفاترة ما بقتش موجودة، زمان كان لينا كيان وما فيش لعبة في الميراث، الكفن في القديم، قيمة الرجل في كفه من 5 إلى 7 إلى 9 إلى 21 أدراج الكفن، وكلما زادت معظم الأكفان شرعي، 3 للراجل و 5 للست”.

 

أردف: “كل لما يكون اللون غامض فدا دلالة على كبر سن المكفن، وسن العشرين سنة كانوا يقولوا عليه عريس، يتعمله حاجة مخصوص، الكسوة بيضة والظهر ذهبي، ويتعمل على الخشبة حاجة اسمها هلال، وكنا بلبسه طربوش أحمر، ولما بتكون عروسة بدل الطربوش الأحمر بنجبلها طرحة، أما النهاردة الحشبة بتكون ماشية انت مش عارفة دا راجل ولا ست ولا صغير ولا كبير”.

 

اختتم: “ واحد مثلا مات، وله تركة، وما فيش حد جري وراء منها، ابن بنته ولاه ابن بنته، هات شهادة وفاته،بعض علامات حلوة، راجل وشه أبيض متساهل معاك في الحركة أثناء الغسل ، سلسل معانا مبتسم ولاقيت ولاده بيتخانقو علت الميراث، زمان كنا مجبرين نسجل الوفيات في دفاتر خاضعة للجنة الهندسية، وزارة الجابانات، الهيئة الهندسي". 4

 

 

 

مكتب حانوت السيدة زينب الحانوتية الموتى تركت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

عاجل .. فيتوريا يستبعد 3 لاعبين من منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: فيتوريا صاحب قرار استبعاد الشحات وعاشور وحامد

«المحامين» تبحث تحريك دعوى قضائية دولية ضد جرائم الكيان الصهيونى بحق الفلسطينيين

دعاء ليلة الجمعة للتخلص من الهموم والأحزان .. أدعية مجربة اغتنمها الآن

الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد لشكري رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين

فرنسا تندد باستهداف المستشفى الأردني في غزة

تحذير لكل قائدي السيارات في مصر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طربوش للميت عريس وطرحة للعروسة.. أسرار أقدم محل حانوتي في السيدة زينب..شاهد

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج لـ هنا الزاهد.. شاهد

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ