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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصدر فلسطيني: قد يكون هناك إعلان هدنة في غزة خلال 48 ساعة

أرشيفية
أرشيفية

كشف مصدر فلسطيني لوكالة أنباء العالم العربي، أن هناك انفراجة في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة وتنفيذها لكن صعوبة التواصل في غزة أخر الإعلان.

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وقال المصدر إن القوات الإسرائيلية ستبقى في أماكن تمركزها الحالية ولن يكون هناك إعادة انتشار، مشيرًا إلى وجود توافق بين حماس وإسرائيل على كل تفاصيل عملية تبادل الأسرى، وأن صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين ستتم على 3 مراحل.

وأوضح المصدر الفلسطيني أن إسرائيل وافقت على وصول جزء من المساعدات الغذائية إلى شمال غزة لكنها لم توافق على وصول المحروقات إلى غزة.

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