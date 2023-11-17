6 مليارات جنيه استثمارات مشروع برأس الحكمة ضمن خطة تطوير الساحل الشمالي

يشهد الساحل الشمالى مشروعا جديدا من نوعه ضمن خطة الدولة للتطوير الشامل لتلك المنطقة الهامة خاصة منطقة رأس الحكمة

يعد المشروع من المشاريع الضخمة حيث يغطي مساحة تبلغ 447.6 ألف متر مربع. وتم تخصيص استثمار يصل إلى 6 مليارات جنيه لتنفيذ هذا المشروع الطموح.

اتفقت شركة "مبانى إدريس" المنفذه للمشروع على التعاون مع مكتب عالمى للاستشارات الهندسية، وهو مكتب رائد في مجال الاستشارات والتصميم الهندسي.

يتمتع المكتب بخبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البناء والتطوير العقاري.

و سيقوم المكتب بمهام الإشراف على تنفيذ المشروع مما يضمن جودة الأعمال والامتثال للمعايير الهندسية والمعمارية.

تم بدء عمليات البناء في المشروع بعد انتهاء موسم الصيف، ومن المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال فترة تصل إلى 4 سنوات.

وقد تم استثمار مبلغ 300 مليون جنيه في أعمال البناء لهذا المشروع خلال العام الحالي.