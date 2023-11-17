النجومية ليست دائمة.. أهم 15 تصريحا لأحمد العوضي مع أسما إبراهيم

حل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها حبر سري المذاع عبر فضائية القاهرة والناس.



وتحدث العوضي خلال هذه الحلقة عن أسرار وكواليس فى حياته الشخصية والعملية يكشفها لأول مرة على الشاشة.



وفى هذا التقرير نرصد أهم 15 تصريح للعوضي خلال الحلقة وهم

أجرت عربيتي واشتغلت فى نادي فيديو قبل الفن

مش بحضر عزاء علشان التصوير

ياسمين عبد العزيز تحقق إيرادات اكتر مني فى السينما

الخيانة ملهاش مبرر

اعتذرت عن سره الباتع بسبب مسلسلي مع ياسمين عبد العزيز

اشادة الرئيس بدوري فى الاختيار كرم من ربنا

الخديوي أقرب الشخصيات لقلبي

فرق العملة سبب تأجيل تصوير فيلم البلدوزر

أول مشهد قدمته فى المدرسة كان مشهد لأحمد عبد العزيز فى الفرسان

مسلسل بعد الميزان بداية نجوميتي الحقيقة

النجومية مش دايمة

نور الشريف هو اللى طلعني للفن

المسابقات على السوشيال ميديا علشان أراضي اخوتي مش للمنظرة

أنا بعامل ربنا وربنا المطلع على قلوب البشر

رفضت نصيبي وقسمتك فى البداية وعمرو ياسين أقنعني بتقديمه

أحمد العوضي ينتهى من تصوير الاسكندراني

وانتهى أحمد العوضي من تصوير مشاهد فيلمه الجديد الاسكندراني من إخراج خالد يوسف

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي، أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، معلقًا:" وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله و"ربنا صارفله.. من حبه ربه يحبب فيه خلفه.. ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".