عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النجومية ليست دائمة.. أهم 15 تصريحا لأحمد العوضي مع أسما إبراهيم

العوضي
العوضي

حل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها حبر سري المذاع عبر فضائية القاهرة والناس.

وتحدث العوضي خلال هذه الحلقة عن أسرار وكواليس فى حياته الشخصية والعملية يكشفها لأول مرة على الشاشة.

وفى هذا التقرير نرصد أهم 15 تصريح للعوضي خلال الحلقة وهم

  • أجرت عربيتي واشتغلت فى نادي فيديو قبل الفن
  • مش بحضر عزاء  علشان التصوير
  • ياسمين عبد العزيز تحقق إيرادات اكتر مني فى السينما
  • الخيانة ملهاش مبرر
  • اعتذرت عن سره الباتع بسبب مسلسلي مع ياسمين عبد العزيز
  • اشادة الرئيس بدوري فى الاختيار كرم من ربنا
  • الخديوي أقرب الشخصيات لقلبي
  • فرق العملة سبب تأجيل تصوير فيلم البلدوزر
  • أول مشهد قدمته فى المدرسة كان مشهد لأحمد عبد العزيز فى الفرسان
  • مسلسل بعد الميزان بداية نجوميتي الحقيقة
  • النجومية مش دايمة
  • نور الشريف هو اللى طلعني للفن
  • المسابقات على السوشيال ميديا علشان أراضي اخوتي مش للمنظرة
  • أنا بعامل ربنا وربنا المطلع على قلوب البشر
  • رفضت نصيبي وقسمتك فى البداية وعمرو ياسين أقنعني بتقديمه

 

أحمد العوضي ينتهى من تصوير الاسكندراني 

وانتهى أحمد العوضي من تصوير مشاهد فيلمه الجديد الاسكندراني من إخراج خالد يوسف 

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي، أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، معلقًا:" وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات". 

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله و"ربنا صارفله.. من حبه ربه يحبب فيه خلفه.. ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".

أحمد العوضى حبر سري القاهرة والناس أسما إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

مفاجأة مدوية | شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

موضوعات متعلقة

وش السعد عليا.. صدقي صخر يكشف سبب تغيير دوره في مسلسل ريفو

الموعد النهائي لعرض مسلسل بقينا اتنين لشريف منير

كانوا بيقولولي هنتصور معاك ونضربك.. نزار جمعة يكشف تفاصيل دوره في وداعا جوليا

تجربة مليئة بالتحديات.. إيمان يوسف تتحدث عن أسرار دورها في فيلم وداعا جوليا

أمجد أبو العلاء منتج فيلم وداعا جوليا: الفيلم استقطب الجمهور العربي في مصر

عائشة بن أحمد تكشف تفاصيل ارتدائها تي شيرت المناضلة الفلسطينية ليلى خالد

بعد تأجيلها بسبب أحداث غزة.. طرح تذاكر حفل عمرو دياب في دبي

محمود ياسين جونيور يلفت الأنظار في مسلسل 55 مشكلة حب

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ما هي نوة "المكنسة" ومتى تنتهي؟

بمدى يصل لـ 350 كم.. بيجو تكشف عن E-Traveller الجديدة

خسائر مباشرة.. حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بالقرب من مثلث الطيحات

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

برفقة السفير الألماني.. آلاف الإسرائيلين في مسيرات حاشدة بالقدس لإطلاق سراح الرهائن| شاهد

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

فيديو

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ