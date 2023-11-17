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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنون.. الكرملين يرد على أنباء استعداد روسيا لشن حرب نووية

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

اعتبر الكرملين، اليوم الجمعة، أن الادعاءات بأن روسيا مستعدة لشن حرب نووية هي "جنون غير مقبول" وجزء مما وصفه بأنه "شبه حرب يشنها الغرب ضد روسيا".


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع محطة تلفزيونية طلابية تابعة للخارجية الروسية: : "للأسف، سمعنا عن الخطاب النووي غير المسؤول بشكل متزايد خلال العام الماضي، كما نسمع اتهامات غير عقلانية ضد روسيا بأننا مستعدون، كما يزعمون، لبدء حرب نووية، هذا جنون غير مقبول على الإطلاق".


وأكد بيسكوف أن روسيا حذرة للغاية في التعامل مع "إمكاناتها وقدراتها".

وأضاف: "تماماً كما يتعامل الشخص القوي مع قوته بمسؤولية كبيرة، فإن أي دولة قوية تتعامل مع قوتها بحذر شديد، ولكن من المؤسف أن يستخدم حتى هذا النوع من الخطاب كأداة ضدنا".

وأوضح بيسكوف أن "هذه المزاعم تتسبب في نشر حالة من التوتر والهستيريا بين الناس الذين لا يدركون التفاصيل الدقيقة في السياسة والشؤون الدولية"، بحسب ما نقلت "العربية".

واختتم بقوله: "مهمة كل واحد منا ومهمتكم أيضاً.. تتلخص في توضيح أن أغلب هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة".

وفي سياق اخر، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مخاوفه من أن البلاد ربما تستعد لـ "ميدان" جديد يهدف لإزاحته من السلطة، متهما روسيا بما أسماه "محاولة زعزعة استقرار البلاد".

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فولوديمير زيلينسكي

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