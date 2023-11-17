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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع يشتعل على الحدود اللبنانية.. حزب الله والاحتلال يتبادلان إطلاق الصواريخ

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عددا من الصواريخ على مواقع جيش الاحتلال على الحدود، بالقرب من المستوطنات الشمالية في مالكيا ومنارة.

من جانبه، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف مصادر إطلاق النار بالمدفعية.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطائرات المقاتلة أصابت عددا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك مستودع أسلحة، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف أن القوات ضربت أيضا مجموعة في جنوب لبنان كانت تستعد لهجوم بالقرب من قرية عرب العرمشة الشمالية.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الجمعة، استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات الحدودي، ووقوع خسائر مباشرة في صفوفهم.

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وقصف ليلاً أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية.

كما أغارت الطائرات الحربية في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وبلدة الناقورة وجبل اللبونة قبل مساء أمس كما كرر الهجمات على أطراف بلدة الظاهرة.

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