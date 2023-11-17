حملة السيسي تستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس.

يأتي ذلك في إطار استمرار المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة والفعّالة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، استكمالاً لإبراز دور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في عقد مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة.

حزب مستقبل وطن

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالأقسام والوحدات الحزبية.

حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور كبير من أهالي المحافظة.

حزب الإصلاح والنهضة

وأطلق حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة "مصر تختار الرئيس" وعقد لقاءات مع المواطنين لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب حمور بزاوية غزال ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأطلق حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب المصريين الأحرار

وأطلق حزب المصريين الأحرار حملة طرق الأبواب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب الحرية

ونظم حزب الحرية المصري بمحافظة الشرقية، المؤتمر الجماهيري الثاني له، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

النقابة العامة لعمال النقل البري

ونظمت النقابة العامة للنقل البري بمحافظة الشرقية، مؤتمراً حاشداً لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة كافة اللجان النقابية بمحافظة الشرقية.

الاتحاد التعاوني الزراعي

ونظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الإسماعيلية ندوة توعوية للمواطنين للمشاركة وتأييد السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، بحضور مزارعي محافظات المنيا وبني سويف والإسماعيلية الدقهلية.

ونظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمركز أبو حمص بالبحيرة مؤتمرا جماهيريا لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

