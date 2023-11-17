الخزامى.. ناتاشا تحتفل بألبومها الجديد في روتانا fm

احتفلت الفنانة ناتاشا، بألبومها الجديد الخزامى، مع روتانا fm، وذلك بعد طرحه بعدة أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو من كواليس احتفال ناتاشا بألبوم الخزامى في روتانا FM، وحظت باستقبال حافل.

ألبوم الخزامى

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة اللبنانية ناتاشا، الذي يحمل اسم الخزامى، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

ويتكون ألبوم الخزامى لـ الفنانة ناتاشا من 5 أغنيات، هي: (آمر آلبيك، مكتوب لي، حطت يدك، شعوري، استنسخ أشباهي)، وتفاصيلها على النحو التالي:

تفاصيل ألبوم الخزامى لـ ناتاشا