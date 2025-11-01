قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
المؤرخ محمد الشافعي: المتحف المصري الكبير درة تاج الحضارة المصرية وأهم الروافد الثقافية
السفارة المصرية في عمان تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بحضور رسمي رفيع المستوى
رئيس الوزراء الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم.. العمل يعكس إرثنا الحضاري
من مكة إلى العالم.. السعودية تطلق مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر
وزير الثقافة الأسبق: رعاية الرئيس حوّلت حلم المتحف المصري الكبير إلى حقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: المتحف الكبير صفحة في سجل الخلود الإنساني ورسالة حضارية من مصر للعالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الشعراوي

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ويجسد رؤية القيادة السياسية في بناء جمهورية جديدة تمتد بجذورها إلى عبق التاريخ وتطل بروحها على المستقبل، مشيرة إلى أن هذا الصرح الفريد ليس مجرد متحف، بل رسالة حضارية من مصر إلى الإنسانية جمعاء.

وقالت النائبة فاطمة سليم إن كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الحفل عبرت بصدق عن روح الحدث، حين أكد أن «مصر أول دولة عرفها التاريخ، بلد الفن والفكر والعقيدة، وأن المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية المصريين، ورسالة حضارية للعالم»، مضيفة أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون دولي كبير جمع بين شركات محلية وأجنبية تحت إشراف وإرادة مصرية خالصة، ليقدم للعالم نموذجًا استثنائيًا في الإدارة والبناء والتنظيم.

وأوضحت النائبة أن المتحف المصري الكبير يُعد من أضخم المتاحف الأثرية في العالم، حتى أطلق عليه الزائرون لقب «الهرم الرابع». ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل تاريخ أكثر من 30 أسرة ملكية في مصر القديمة، ويستقبل زواره بتمثال الملك رمسيس الثاني المصنوع من الجرانيت الأحمر بطول 11 مترًا، والذي يجسد قوة وعظمة الدولة المصرية في أوجها.

وأضافت أن قاعة الملك توت عنخ آمون تُعد جوهرة المعروضات، حيث تضم قطع أثرية من مقبرته الشهيرة، تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشافها عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، لتكشف أسرار الحياة الملكية المصرية في دقة مذهلة بين الذهب والأحجار الكريمة والحرفية الفريدة.

وأكدت النائبة أن المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط احتفاءً بالماضي، بل هو تجسيد للهوية المصرية الحديثة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين عبقرية الأجداد وروح البناء في عهد الجمهورية الجديدة. فكل تفصيلة في هذا الصرح – من السلالم العملاقة التي تصطف على جانبيها تماثيل مهيبة، إلى الواجهة الزجاجية التي تطل مباشرة على الأهرامات – تحكي عن شعب يعرف تاريخه ويصنع مستقبله بثقة وعزة وفخر.

واختتمت النائبة فاطمة سليم تصريحها مؤكدة أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو تتويج لرحلة سبع سنوات من البناء والتعمير، تُضاف إلى سجل إنجازات الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية ومشروعات البنية التحتية العملاقة، مشيرة إلى أن ما شهدناه في هذه الليلة المهيبة هو مشهد لبلد يعرف قدره وقيمته، ويعرف كيف يظهرها للعالم في أبهى صورة.

النائبة فاطمة سليم مجلس النواب افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

مصر وألمانيا

نهائي كأس العالم .. ألمانيا تتعادل مع منتخب مصر لليد في الوقت القاتل

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب الكروية

الإسماعيلي

الإسماعيلي يفوز على كهرباء الإسماعيلية 2-1 بالدوري

بالصور

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي
سلمي ابو ضيف وهدي المفتي

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد