برلمانية: المتحف الكبير صفحة في سجل الخلود الإنساني ورسالة حضارية من مصر للعالم

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ويجسد رؤية القيادة السياسية في بناء جمهورية جديدة تمتد بجذورها إلى عبق التاريخ وتطل بروحها على المستقبل، مشيرة إلى أن هذا الصرح الفريد ليس مجرد متحف، بل رسالة حضارية من مصر إلى الإنسانية جمعاء.

وقالت النائبة فاطمة سليم إن كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الحفل عبرت بصدق عن روح الحدث، حين أكد أن «مصر أول دولة عرفها التاريخ، بلد الفن والفكر والعقيدة، وأن المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية المصريين، ورسالة حضارية للعالم»، مضيفة أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون دولي كبير جمع بين شركات محلية وأجنبية تحت إشراف وإرادة مصرية خالصة، ليقدم للعالم نموذجًا استثنائيًا في الإدارة والبناء والتنظيم.

وأوضحت النائبة أن المتحف المصري الكبير يُعد من أضخم المتاحف الأثرية في العالم، حتى أطلق عليه الزائرون لقب «الهرم الرابع». ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل تاريخ أكثر من 30 أسرة ملكية في مصر القديمة، ويستقبل زواره بتمثال الملك رمسيس الثاني المصنوع من الجرانيت الأحمر بطول 11 مترًا، والذي يجسد قوة وعظمة الدولة المصرية في أوجها.

وأضافت أن قاعة الملك توت عنخ آمون تُعد جوهرة المعروضات، حيث تضم قطع أثرية من مقبرته الشهيرة، تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشافها عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، لتكشف أسرار الحياة الملكية المصرية في دقة مذهلة بين الذهب والأحجار الكريمة والحرفية الفريدة.

وأكدت النائبة أن المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط احتفاءً بالماضي، بل هو تجسيد للهوية المصرية الحديثة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين عبقرية الأجداد وروح البناء في عهد الجمهورية الجديدة. فكل تفصيلة في هذا الصرح – من السلالم العملاقة التي تصطف على جانبيها تماثيل مهيبة، إلى الواجهة الزجاجية التي تطل مباشرة على الأهرامات – تحكي عن شعب يعرف تاريخه ويصنع مستقبله بثقة وعزة وفخر.

واختتمت النائبة فاطمة سليم تصريحها مؤكدة أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو تتويج لرحلة سبع سنوات من البناء والتعمير، تُضاف إلى سجل إنجازات الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية ومشروعات البنية التحتية العملاقة، مشيرة إلى أن ما شهدناه في هذه الليلة المهيبة هو مشهد لبلد يعرف قدره وقيمته، ويعرف كيف يظهرها للعالم في أبهى صورة.