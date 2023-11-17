هتتصاب بلعنة .. أشهر ماكيير فني يحذّر : بلاش سعاد حسني والعندليب

كشف محمد عشوب، أشهر ماكيير في الوسط الفني، خطورة تجسيد شخصية العندليب عبد الحليم حافظ وسندريلا وأيقونة الشاشة والسينما المصرية والعربية سعاد حسني.

وقال عشوب خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج كلام ما بيننا، على قناة صدى البلد، إن الاقتراب من تجسيد شخصية العندليب وسعاد حسني لعنة، معلقا: «منى زكي لما عملت حياة السندريلا لم تنجح وجلست في المنزل سنين، وعبد الحليم كل من اقترب إليه وإلى صوته راح في الوباء».

وأضاف محمد عشوب: «كنت من الناس اللي عملوا للعندليب مكياج في أغنية «قارئة الفنجان» ومكنش عايز يغنيها؛ لأنه أخبرني أن الأغنية قد تكون الأخيرة في حياته، وكأنه كان يشعر أن نهايته قد اقتربت.

وأوضح أشهر ماكيير في الوسط الفني، أن أكثر من مرة أحلم أن عبد الحليم قال لي هذه ستكون آخر أغنية في حياتي، ولو في حد قاعد في مكان ولقيت أغنية قارئة الفنجان شغالة بتشائم وبسيب المكان أو أقفل القناة.